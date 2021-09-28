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'İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti

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'İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla şöhrete kavuşan Ayşenur Balcı'nın yıllar içerisindeki değişimi ağızları açık bıraktı. İşte Ayşenur Balcı'nın son hali...

' İşte Benim Stilim yarışmasındaki kostümleri kadar sivri çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda yaşadığı değişim ile dikkat çekiyor

Yarışmayı birincilikle noktalayan ve büyük ödülün sahibi olan 27 yaşındaki Balcı, kazandığı paranın neredeyse tamamını bakımı için harcadı.

Balcı, son yıllarda fotomodelliğe ağırlık verdi.

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

Lenslerini değiştiren ve saçlarını koyulaştıran Balcı, burnunu ve dişlerini de yaptırarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

Balcı'nın son halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Yolda görsem tanımazdım" ve "Bu değişim için harcadığı parayı düşünemiyorum" şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte Ayşenur Balcı'nın müthiş değişimi...

'İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti

'İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti

'İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti

'İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti

'İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti

'İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti

'İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti

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Haber: 'İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti - Haberler Magazin
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