38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
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38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti

Bursa'da geçtiğimiz ay koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Savaş Bulut isimli vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
29.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:57

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaklaşık 1 aydır koronavirüs tedavisi gören Savaş Bulut (38) hayatını kaybetti.

Beyin tabanında bulunan hipofiz tümörü ve kronik böbrek hastası olan Savaş Bulut, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yaklaşık 1 ay önce Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIRLAŞTI

Bulut'un burada durumunun ağırlaşması üzerine geçen hafta Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bulut, tedaviye rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

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