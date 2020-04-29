38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Bursa'da geçtiğimiz ay koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Savaş Bulut isimli vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
29.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:57
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaklaşık 1 aydır koronavirüs tedavisi gören Savaş Bulut (38) hayatını kaybetti.
Beyin tabanında bulunan hipofiz tümörü ve kronik böbrek hastası olan Savaş Bulut, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yaklaşık 1 ay önce Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU AĞIRLAŞTI
Bulut'un burada durumunun ağırlaşması üzerine geçen hafta Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bulut, tedaviye rağmen bu sabah hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA