38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Bursa'da geçtiğimiz ay koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Savaş Bulut isimli vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaklaşık 1 aydır koronavirüs tedavisi gören Savaş Bulut (38) hayatını kaybetti. Beyin tabanında bulunan hipofiz tümörü ve kronik böbrek hastası olan Savaş Bulut, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yaklaşık 1 ay önce Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DURUMU AĞIRLAŞTI Bulut'un burada durumunun ağırlaşması üzerine geçen hafta Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bulut, tedaviye rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Kaynak: DHA