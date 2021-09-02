38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı, savunması Müge Anlı'yı çileden çıkardı

Yerde yatan eşi için dakikalarca çırpındı! Bir detay var ki, örnek alınası

Haziran ayında ortadan kaybolan 38 yaşındaki Esra Atalay, 70 yaşındaki evli ve 5 çocuk babası Cengiz Günsar'a kaçtı. Müge Anlı'nın programına çıkan Atalay, "Her istediğimi yapıyor. Ben daha ne isteyeyim? Pazardan istediğimi alıyor, evde tamir yapıyor. Üzerime titriyor, bana mutluluk veriyor" dedi. Atalay'ı kaçırdığı yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanlayan Günsar, "Esra beni kaçırdı" diyerek Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

Kocaeli'den 11 Haziran'da kaybolan 38 yaşındaki Esra Atalay'ın ailesi, kızlarının 70 yaşında, evli ve 5 çocuk babası Cengiz Gürsar tarafından kaçırıldığı iddiasıyla araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı'nın dakikalar içerisinde bulduğu Atalay, canlı yayına bağlanarak kendisini savundu. Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Esra Atalay'ın 22 yıldır beyin tümörü tedavisi gördüğünü söyleyen aile, kızlarının 70 yaşındaki evli ve 5 çocuk babası Cengiz Gürsar tarafından kaçırıldığını iddia etti. Tedavisi sebebiyle evlenmesi yasak olan Esra Atalay'ın mal varlığı sebebiyle zorla tutulduğunu ileri sürüldü.

"AİLEM BENİ BUNALTMIŞTI, O BEİM HER İSTEDİĞİM YAPIYOR"

3 aydır kayıp olan 38 yaşındaki kadın, Müge Anlı'nın programı sayesinde dakikalar içinde bulundu ve canlı yayına bağlandı. Kendi isteği ile kaçtığını söyleyen Esra Atalay, "Ailem beni bunaltmıştı. Ben onun yanında insan olduğumu anladım. Her istediğimi yapıyor. Ben daha ne isteyeyim? Pazardan istediğimi alıyor, evde tamir yapıyor. Üzerime titriyor, bana mutluluk veriyor" şeklinde konuştu.

"KIZIMIN 70 YAŞINDAKİ ADAMLA OLMASINI İSTEMİYORUM"

Kızlarının bulunmasına sevinemeden duydukları karşısında fenalık geçiren anne ve baba, Esra Atalay'ın silah zoruyla tutulduğunu iddia etti. Gözyaşları içinde kızına seslenen anne Nefize Atalay, "Kızımın 70 yaşındaki adamla olmasını istemiyorum. Babası ile günlerdir uykularımızı terk ettik. Ekmeğimi yedin, seni bu yaşa ben getirdim. Ben seni o adama yar etmem" dedi.

"BEN DEĞİL, ESRA BENİ KAÇIRDI"

Müge Anlı, 38 yaşındaki Esra Atalay'ı kaçırdığı iddia edilen Cengiz Gürsar'ı da bularak yayına bağladı. Evli ve 5 çocuk babası Gürsar, "Benim Esra ile 17 senelik mazim var. Onunla ben ilgilendim. Doktorlara götürdüm. Esra'nın üzerindeki evi ben aldım. Esra beni kaçırdı. 'Gidiyoruz' dedi" diyerek kendisinin kaçırıldığını iddia etti.

MÜGE ANLI ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Yaşanan olaya sessiz kalamayan Müge Anlı ise "Kendi kızınıza evli ve 5 çocuklu adam dadansa hoşunuza gider mi? Bu kızın hayallerini elinden aldınız. Ona bir nikah kıydıramadınız, bir davul zurnayladüğün yapamadınız. Peki verdiklerinizin yanında kaybettirdikleriniz ne olacak? Bunların yanıtını nasıl vereceksiniz?" diyerek tepki gösterdi.