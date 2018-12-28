373. Dönem Kısa Dönem Erler Yemin Etti

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerde acemi eğitimlerini tamamlayan 373. kısa dönem erler yemin etti.

Silahaltına alınan 373. kısa dönem yükümlü erler için Bafra Yeni Kapalı Spor Salonunda yemin töreni düzenlendi. Yemin törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, daire amirleri, sivil toplu kuruluşları temsilcileri ve asker aileleri katıldı.

Başkan Şahin'den hediyeler

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören sonrası Jandarma Er Hüseyin Yıldız, 373. kısa dönem yükümlü erler adına bir konuşma yaptı. Hemen ardından Jandarma Er İsmail Demir'in okuduğu 'Ben Askerim' şiiri, duygu yüklü anlara yol açtı. Daha sonra vatani görevlerini yapan kısa dönem yükümlü erlerin ant içme töreni gerçekleştirildi. Tören sonunda ise askerliği Başkan Zihni Şahin, eğitimleri süresince başarı elde eden askerlere çeşitli hediyeler verdi.

"Vatanımızın yılmaz bekçileri"

Başkan Zihni Şahin, törene katılımıyla ilgili olarak, "Türkler için askerlik, en kutsal görevdir. Türkler için askeri, en değerli varlığıdır. Askerlerimiz, vatanımızın yılmaz bekçileri olarak gurur kaynağımızdır. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Mehmetçik, her daim olduğu gibi bugün de ülkesi için, yurt içinde ve dışında kahramanca mücadelesini sürdürmektedir. Yüce Allah Mehmetçiklerimizin, polisimizin, tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA