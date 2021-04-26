36 şehrin güneşini enerjiye çevirecek 74 yarışmanın ilki bugün yapılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 36 şehrin güneşini enerjiye çevirecek 74 yarışmanın ilkinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 36 şehrin güneşini enerjiye çevirecek 74 yarışmanın ilkinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı üzerinden 36 şehrin güneşini enerjiye çevirecek 74 yarışmanın ilkinin bugün gerçekleştirileceğini bildirdi.
Bakan Dönmez açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün, mini YEKA'ların startını verdik. 36 şehrimizin güneşini enerjiye çevirecek 74 yarışmamızın ilkini bugün gerçekleştiriyoruz. 1000 MW'lık Mini YEKA yarışmalarımız yenilenebilir enerji yatırımlarımızın tabana yayılmasında önemli bir işlev görecek. Hayırlı, uğurlu olsun". - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı