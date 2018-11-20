36 Mesleğe Belge Zorunluluğu Getirildi

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, yeni yapılan düzenlemeyle 36 mesleğe belge zorunluluğu getirildiğini, belgesi olmayanların da çalıştırılamayacağını açıkladı.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Köksal, yaptığı açıklamada, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile ilgili bazı düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Bu düzenlemeler sonucunda Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getiren Mesleklere ilişkin düzenlemenin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Köksal, "Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve belirlenen mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamayacaktır. 1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için bu belge zorunluluğu aranmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Belge zorunluluğu gereken mesleklere ilişkin denetimlerin iş müfettişlerince yapılacağını da aktaran Köksal, "Elektrik pano montajcısı, elektrik dağım şebeke bakım görevlisi, elektrik pano montajcısı, frezeci, işletme elektrik bakımı, inşaat işçisi, köprülü vinç operatörü, otomasyon sistemleri montajcısı, otomotiv elektrikçisi, otomotiv gövde onarımcısı, otomotiv ön dizayn ve balansçısı, plastik enjeksiyon üretim elemanı, plastik profil üretim operatörü, tornacı, boyama, ön iplik operatörü, ön terbiye operatörü gibi bazı mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belge Zorunluluğu getirildi." açıklamasında bulundu.