354 Alan kodu nerenin, nereye ait? Yozgat alan kodu kaç? 0354 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0354 bu alan kodlarından birisidir. Peki 354 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Yozgat'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0354 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Yozgat'ın alan kodu kaçtır? 354 neresi, nereye ait, nereden aramış?

354 NERENİN ALAN KODU?

0354 : YOZGAT

0354 alan kodu Yozgat iline aittir . Yozgat'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0354 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Yozgat'tan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 354 kodu yazar.

0354 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0354 telefon kodu Yozgat iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Yozgat şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 354 'dür. Yani Yozgat'tan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0354 kodu geçmektedir.

YOZGAT'IN ALAN KODU NEDİR?

Yozgat'ın alan kodu 0354 'dür. Yozgat'ta yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0354 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Yozgat ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.