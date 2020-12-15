352 Alan kodu nerenin, nereye ait? Kayseri alan kodu kaç? 0352 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0352 bu alan kodlarından birisidir. Peki 352 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Kayseri'nin alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0352 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Kayseri'nin alan kodu kaçtır? 352 neresi, nereye ait, nereden aramış?

352 NERENİN ALAN KODU?

0352 : KAYSERİ

0352 alan kodu Kayseri iline aittir . Kayseri'yi aramak isterseniz telefon numarasının başına 0352 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Kayseri'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 352 kodu yazar.

0352 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0352 telefon kodu Kayseri iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Kayseri şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 352 'dir. Yani Kayseri'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0352 kodu geçmektedir.

KAYSERİ'NİN ALAN KODU NEDİR?

Kayseri'nin alan kodu 0352 'dıi. Kayseri'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0352 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Kayseri ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.