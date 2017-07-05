3500 Metre Yeni Yol Çizgisi Çizildi

Sorumluluk alanındaki 15 ilçede çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde ulaşım sağlayabilmeleri adına hizmetlerini itinayla sürdürüyor.

Vatandaşların yollarda güvenli yolculuk yapabilmeleri adına yol şeritleme çalışmalarına başlayan ekipler, Maşuklu – Küçükdalyan - CEKA Petrol arası 2100 metre kenar-orta-kenar olmak üzere çizgi çalışmalarını tamamladı. Ekipler tarafından geçekleştirilen şeritleme çalışmalarında Hilton - İzmir Caddesi - Harbiye Durağı arası bölünmüş yollarla birlikte toplamda 1400 metre yol şeritleme çalışmaları da tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yolları güvenli kılan, sürücüyü yönlendiren ve en önemli yol güvenlik önlemleri arasında yer alan şeritleme çalışmalarının il geneli devam edeceğini bildirdi.