35 nerenin plaka kodu? 35 plakası nereye ait, hangi il? İzmir ilçeleri plaka harfleri
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35 nerenin plaka kodu? 35 plakası nereye ait, hangi il? İzmir ilçeleri plaka harfleri

Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında gözükür. 35 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 35 plakası nerenin, 35 plaka kodu hangi ile ait?

35 nerenin plaka kodu? 35 plakası nereye ait, hangi il? İzmir ilçeleri plaka harfleri
10.08.2020 16:48 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:51

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 35 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

35 NERENİN PLAKASI?

35 plakası hangi ile ait : İzmir

35 plakası İzmir iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 35 ile başlıyorsa bu İzmir'e ait demektir. İzmir'nin plakası 35'dir. İzmir, Türkiye'nin en kalabalık 3. şehridir. Bu bakımdan 35 plakasının İzmir'e ait olduğu çoğu kişi tarafından bilinir. Fakat biz yinede bilmeyenler için paylaşım yapmak istedik. Bunun dışında İzmir'in ilçelerinin de harf kodları vardır. Peki İzmir ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

İZMİR'İN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 35 olan İzmir'in ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın İzmir'in hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 35 İzmir plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

İzmir Merkez plaka harfleri : 35 (AAA, AZZ, AC, AZ, AC, AR, BAA, BZZ, CA, CZ, CAA, CZZ, DA ve DZ) ile başlayanlar.

Ödemiş ilçesi plaka harfleri : 35 (D, K, S, Z, ZAA ve ZZZ) ile başlayanlar.

Bayındır ilçesi plaka harfleri : 35 (E, JAA, JZZ, K ve S) ile başlayanlar.

Bergama ilçesi plaka harfleri : 35 (F, K, S, VAA ve VZZ) ile başlayanlar.

Dikili ilçesi plaka harfleri : 35 (H ve K) ile başlayanlar.

Kınık ilçesi plaka harfleri : 35 (FAA, FZZ, L ve S) ile başlayanlar.

Tire ilçesi plaka harfleri : 35 (K, M, S, T, YAA ve YZZ) ile başlayanlar.

Selçuk ilçesi plaka harfleri : 35 (LAA, LZZ ve S) ile başlayanlar.

Menemen ilçesi plaka harfleri : 35 (MAA, MZZ ve S) harfleriyle başlayanlar.

Aliağa ilçesi plaka harfleri : 35 (NAA, NZZ ve S) ile başlayanlar.

Kemalpaşa ilçesi plaka harfleri : 35 (PAA, PZZ ve S) ile başlayanlar.

Çeşme ilçesi plaka harfleri : 35 (K, RAA, RZZ ve S) ile başlayanlar.

35 nerenin plaka kodu? 35 plakası nereye ait, hangi il? İzmir ilçeleri plaka harfleri

Sonuç olarak 35 plakası İzmir şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

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