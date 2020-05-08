35. Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali ertelendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

35. Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali ertelendi

35. Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali ertelendi
08.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:06

Aşçılarıyla ünlü Bolu'nun Mengen ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenmesi planlanan Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gelecek yıla ertelendi.

Aşçılarıyla ünlü Bolu'nun Mengen ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenmesi planlanan Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gelecek yıla ertelendi.

Mengen Aşçılık ve Turizm Festival Yürütme Kurulu, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut başkanlığında festivalin ertelenmesi için toplantı düzenlendi.

Bulut, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl 22-23 Ağustos'ta yapılması planlanan festivalin 2021'e ertelendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Başka festivaller gibi olmayan ve insan odaklı olan aşçılık festivalimizi gelecek yıl saglıklı, heyecan dolu ve güzel günlerde gerçekleştirmek dileğimizdir. Bizi birbirimize bağlayan, mutlu eden, dayanışma gücümüzü artıran, varlıklarından gurur duyduğumuz aşçılarımızı halkımızla buluşturan, çok önem verdiğimiz, geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz ve bu yıl 22-23 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planladığımız 35. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali çalışmalarımız süresinde maalesef tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgını tehlikesi baş göstermiştir. Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla alnan tedbirler kapsamında toplum sağlığı açısından bu yıl festivalin iptaline karar verilmiştir."

Bulut, ilk olarak 1981 yılında Mengen Kaymakamı Ali Cafer Akyüz'ün çabalarıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılı kutlama faaliyetleri dolayısıyla gerçekleştirilen festivalin, Türk mutfağının geliştirilmesi ve yeni yetişen neslin aşçılık sanatına ilgisini çekmek amacıyla yapıldığını ifade etti.

Aşçılığın, Osmanlı saraylarından bugüne taşıdıkları ata mesleği olduğunu vurgulayan Bulut, "Aşçılık, Mengenimizin bir kültür hazinesidir ve çok önem verdiğimiz kültürel değerimizdir. Mengen, bu değerle kendini tanıtmış ve değerli aşçılarımızın haklı başarılarıyla ünlenmiş, adı uluslararasında tanınır bir ilçe olmuştur." şeklinde konuştu.

Başkan Bulut, Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nin 1989 yılında aşçıların iş yoğunluğu, 1991-1992 yıllarında Körfez krizi, 2015 yılında ise Türkiye'deki terör olayları ile şehitler nedeniyle ertelendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haberler
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haberler
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haberler
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haberler
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak Haberler
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi
Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona göre hareket ederiz
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona...
Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
Ümit Özat'ın 'Fenerbahçe'ye gider misin?' sorusuna Arda Turan'dan yanıt: Herkes kendi tarafında güzel
Ümit Özat'ın "Fenerbahçe'ye gider misin?" sorusuna Arda Turan'dan yanıt: Herkes kendi tarafında güzel
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun...
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Hüseyin İnan Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Arda Turan Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Karar Bursa İngiltere
Şu an buradasınız: 35. Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 13:16:13. #1.14#
title