35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri ilk kez çevrim içi düzenlenecek
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35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri ilk kez çevrim içi düzenlenecek

35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri ilk kez çevrim içi düzenlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri, 4-6 Mayıs tarihleri arasında "Pandemi Sürecinde İSG'de Etkin İşbirliği" temasıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri, 4-6 Mayıs tarihleri arasında "Pandemi Sürecinde İSG'de Etkin İşbirliği" temasıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nın teması "Pandemi Sürecinde İSG' de Etkin İşbirliği" olacak. Etkinlikler, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilecek. "Pandeminin İSG Çerçevesinde Çalışma Hayatına Etkileri", "İSG'de Etkili İletişim", "İSG'de Bilişim Uygulamaları", "Acil Durum Yönetimi", "İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku", "Kamuda İSG", "İSGGM'nin Vizyonu", "İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları", "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Teknik Yaklaşım ve Yöntemler", "Pandemide Güçlü İşbirliği ve İyi Uygulamalar" başlıklı oturumlarda uzman kurum ve kuruluşların temsilcileri bir araya gelecek. Ayrıca uluslararası iş sağlığı ve güvenliği otoritelerinden yöneticilerin konuk olacağı "Küresel Zorluklar, Küresel Çözümler: Pandemide İşyerlerinde Sağlık ve Güvenliğin Tesis Edilmesi" başlıklı uluslararası bir panel gerçekleştirilecek.

"Pandemi nedeniyle iptal edilen 10. Uluslararası İSG Kongresi"nde "Güçlü İletişim, Güvenli İşyeri" temasıyla alınan başvurular neticesinde ödüle hak kazananlar açıklanacak, ayrıca geleneksel hale gelecek olan "Türkiye'nin İSG Ödülleri"nin tanıtımı yapılacak.

Her yıl yerli ve yabancı 3 bin 500'e yakın katılımcının takip ettiği programda 45 konuşmacı deneyimlerini paylaşacak. 10 oturum ve bir uluslararası panele ek olarak 9 sanal salonda "Uzmanlarımız Sizlerle" etkinlikleri düzenlenecek. Katılımcılar, 4-6 Mayıs tarihleri arasında çevrim içi düzenlenecek programın detaylarına ve kayıt linkine isghaftasi.ailevecalisma.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğini önceleyen etkinliklere isteyen herkes katılabilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, 2001 yılından itibaren bir adım daha ileriye taşınarak iki yılda bir uluslararası düzeyde İSG Kongreleri şeklinde gerçekleşiyordu. 2020 yılında hazırlıkları tamamlanan 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, korona virüs salgını nedeniyle önce ileri bir tarihe ertelenmiş, ardından da iptal edilmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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