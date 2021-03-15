34. Uluslararası Tüketici Zirvesi, iş dünyasını bir araya getirdi

Türkiye ve dünya genelinde tüketicilerin bilinçlenmesi ve ekonomideki değişimlerin takip edilmesi amacıyla Lob'in Turkey tarafından organize edilen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları gününde gerçekleşti. Fahri Ustaoğlu başkanlığında düzenlenen zirvede, iş, medya ve sanat dünyasından önemli isimler yer alırken, dijitalleşme, yeni teknolojiler ve global ekonomi reformları konuları uzmanlar tarafından derinlemesine ele alındı.

34. Uluslararası Tüketici Zirvesi 15 Mart Dünya Tüketici Hakları gününde gerçekleşti. Fahri Ustaoğlu başkanlığında Fehim Ustaoğlu koordinasyonunda Lob'in Turkey tarafından düzenlenen 34.Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nin ana teması bu yıl "dijital dünyada tüketici" oldu. 1988 yılında Türkiye'nin ilk Tüketici Dergisi ile tüketicinin bilinçlenmesi, tüketici haklarının yaygınlaştırılması ve kalitenin yükseltilmesi için çalışmalar yapmaya başlayan LOB'IN ekibi Fahri Ustaoğlu başkanlığında Fehim Ustaoğlu koordinasyonunda 34 yıldır faaliyetlerini yurtiçinde ve yurtdışında sürdürmekte.

GLOBAL EKONOMİ REFORMLARI ELE ALINDI

34. Uluslararası TüketiciKalite Zirvesi, tüketici sorunlarını dile getirmek ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere toplandı. Zirveye tüketiciye ürün ve hizmet sunan markaların yanı sıra bürokrasi, siyaset, medya ve sanat dünyasının önemli temsilcileri katıldı. Zirveye katılan misafirler Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere uyarak maskelerini taktı, sosyal mesafe kurallarına uydu ve ellerinidezenfekte etti. Zirvede dijitalleşme, yeni teknolojiler, global ekonomi reformları konunun uzmanları tarafından ele alındı. İki oturum da gerçekleşen konferanslardaRotshchild&Co Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Yılmaz Argüden , Nef İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur , Alfa Invesment UK partners Dr.Necip Uludağ, Carrefour Ceo Ali Kartallıoğlu , ETID Başkanı Emre Ekmekci ve Tunç Berkman da konuşmacılar arasındaydı.

'DÜNYA EKONOMİSİ TÜKETİCİLER ÜZERİNDE CİDDİ ETKİ BIRAKTI'

Zirveye yurtiçi ve yurtdışından sektör temsilcilerinin yanında Tüketici Dernek ve Federasyon başkanları da sunum yapmak üzere katıldılar. Avrupa Ekonomi Senatosu Türkiye-Ortadoğu Başkanı Iraj Alipour da Tüketici Zirvesinin açılış konuşmacıları arasında yer aldı. Lob'in Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu'nun gerçekleştirdiği 34. Uluslararası Tüketici Zirvesi, yurtiçi ve yurt dışından değerli konukların ağırlandığı zirvede, dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinden biri olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin, imalat ve hizmet sektöründe kalite adına gelmiş olduğu yer kamuoyuyla paylaşıldı. Ustaoğlu, Tüketicinin korunması, kalitenin artırılması ve Türkiye'nin marka değerini artırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Pandeminin dünya ekonomisi ve tüketici tercihleri üzerinde ciddi etkiler bıraktığını söyledi. İnsan hayatını olumsuz etkileyen salgının etkilerinin uzun yıllar devam edeceğini belirtti. Ödül töreninde ekonomi, marka ve medya alanında bir çok ödül sahiplerine takdim edildi.