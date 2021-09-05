34. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali sona erdi
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34. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali sona erdi

34. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali sona erdi
Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Güncel

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince (TUFAG) bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali, 22. Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması ile sona erdi.

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince (TUFAG) bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali, 22. Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması ile sona erdi.

Festival kapsamında Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaya Almanya, Endonezya, Karadağ, Senegal ve Ukrayna'dan gelen folklor ekipleri katıldı.

TUFAG Başkanı Aydın Altıparmak, pandemi nedeniyle bu yıl festivali sadece 5 ülkenin katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Altıparmak, festivale katkı sağlayan AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve Termal Belediye Başkanı Sinan Acar'a plaket takdim etti.

Yarışmaya katılan ekipler gösterilerini sahneledi

Yarışmanın jürisinde İzmir Devlet Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu Sanatçısı Kamil Kaya, KKTC Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, Kültür Bakanlığı Sanatçısı ve Genel Sanat Koordinatörü Şinasi Pala, eski Bulgaristan Devlet Halk Dansları Koreografı Ivan Dimitrov ile eski Ege Üniversitesi Halkoyunları Öğretim Üyesi Abdurrahim Karademir yer aldı.

Yarışmada Ukrayna ekibi birinci, Endonezya ikinci, Karadağ da üçüncü oldu. Otantik Kostüm Yarışması'nın birinciliğini ise Endonezya elde etti.

Programda, ev sahibi olduğu için yarışmaya katılmayan TUFAG ekibi, Karadeniz ve Ege yörelerine ait oyunlarını sahneledi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, dans yarışmasını kazanan Ukrayna ekibine ödülünü takdim etti.

Programa Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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