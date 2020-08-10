34 nerenin plaka kodu? 34 plakası nereye ait, hangi il? İstanbul ilçeleri plaka harfleri
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34 nerenin plaka kodu? 34 plakası nereye ait, hangi il? İstanbul ilçeleri plaka harfleri

Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında gözükür. 34 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 34 plakası nerenin, 34 plaka kodu hangi ile ait?

34 nerenin plaka kodu? 34 plakası nereye ait, hangi il? İstanbul ilçeleri plaka harfleri
10.08.2020 16:36 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:39

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 34 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

34 NERENİN PLAKASI?

34 plakası hangi ile ait : İstanbul

34 plakası İstanbul iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 34 ile başlıyorsa bu İstanbul'a ait demektir. İstanbul'un plakası 34'dür. Genellikle 34 plakasının hangi ile ait olduğu bilinir. Çünkü İstanbul ülkemizin en kalabalık şehridir. Haliyle burada yaşayan 15 milyon 34 plakasının İstanbul'a ait olduğunu biliyor. Bu bakımdan 34 nerenin plakası diye aratma yapmazlar.

Fakat İstanbul'da yaşamayanlar için bu yazımızı paylaşmak istedik. Peki İstanbul ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

İSTANBUL'UN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 34 olan İstanbul'un ilçelerinin de kendilerine özel harf bazında plaka kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın İstanbul'un hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Elbette araç sayısı arttıkça farklı plaka harfleri de türüyor. Fakat verdi dairesinin paylaştığı en temelinde bilindik harf kodları mevcuttur. Şimdi 34 İstanbul plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Kağıthane plaka harfleri : AC - AZ

Eyüp plaka harfleri : AK - AR

Maltepe plaka harfleri : BC - BD

Gaziosmanpaşa plaka harfleri : AAB - AZZ

Avcılar plakaharfleri : AF - AH

Beşiktaş plaka harfleri : AS - AZ

Bayrampaşa plaka harfleri : BK

Avcılar plaka harfleri : AB

Bahçelievler plaka harfleri : AG - AJ

Kartal plaka harfleri : BAA - BZZ

Esenler plaka harfleri : BL - BM

Şişli plaka harfleri : AB - AC - AE

Güngören plaka harfleri : AJ

Fatih plaka harfleri : BA - BJ

Kadıköy plakaharfleri : CAA - CA - ZZ

Bağcılar plaka harfleri : DAA - DZZ

Ümraniye plaka harfleri : DB - DM

Tuzla plaka harfleri : DD - DE

Bakırköy plaka harfleri : DJ - DK

Sultanbeyli plaka harfleri : DL

Küçükçekmece plaka harfleri : DM

Sarıyer plaka harfleri : DZ

Beykoz plakaharfleri : EV

Beşiktaş plaka harfleri : EZ

34 nerenin plaka kodu? 34 plakası nereye ait, hangi il? İstanbul ilçeleri plaka harfleri
İstanbul ilçeleri haritası (Kaynak : vikipedi)

Yazımızda paylaştığımız gibi 34 plakası İstanbul şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

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