338 Alan kodu nerenin? Karaman alan kodu kaç? 0338 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0338 bu alan kodlarından birisidir. Peki 338 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Karaman'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0338 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Karaman'ın alan kodu kaçtır? 338 neresi, nereye ait, nereden aramış?

338 NERENİN ALAN KODU?

0338 : KARAMAN

0338 alan kodu Karaman iline aittir . Karaman'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0338 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Karaman'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 338 kodu yazar.

0338 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0338 telefon kodu Karaman iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Karaman şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 338 'dir. Yani Karaman'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0338 kodu geçmektedir.

KARAMAN'IN ALAN KODU NEDİR?

Karaman'ın alan kodu 0338 'dir. Karaman'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0338 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Karaman ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.