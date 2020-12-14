338 Alan kodu nerenin? Karaman alan kodu kaç? 0338 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

338 Alan kodu nerenin? Karaman alan kodu kaç? 0338 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

14.12.2020 18:36 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:39
338 Alan kodu nerenin? Karaman alan kodu kaç? 0338 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0338 bu alan kodlarından birisidir. Peki 338 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Karaman'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0338 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Karaman'ın alan kodu kaçtır? 338 neresi, nereye ait, nereden aramış?

338 NERENİN ALAN KODU?

0338 : KARAMAN

0338 alan kodu Karaman iline aittir. Karaman'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0338 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Karaman'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 338 kodu yazar.

0338 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0338 telefon kodu Karaman iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Karaman şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 338 'dir. Yani Karaman'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0338 kodu geçmektedir.

KARAMAN'IN ALAN KODU NEDİR?

Karaman'ın alan kodu 0338 'dir. Karaman'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0338 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Karaman ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

İlgili Haberler

344 Alan kodu nerenin? Kahramanmaraş alan kodu kaç? 0344 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
344 Alan kodu nerenin? Kahramanmaraş alan kodu kaç? 0344 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
370 Alan kodu nerenin? Karabük alan kodu kaç? 0370 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
370 Alan kodu nerenin? Karabük alan kodu kaç? 0370 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
322 Alan kodu nerenin? Adana alan kodu kaç? 0322 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
322 Alan kodu nerenin? Adana alan kodu kaç? 0322 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Defne Samyeli Nilgün Belgün Mustafa Sandal Mustafa Üstündağ
Spor Samatta Çağdaş Atan Ersun Yanal Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 338 Alan kodu nerenin? Karaman alan kodu kaç? 0338 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi? - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 18:39:26. #1.14#
title