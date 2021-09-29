33 yaşındaki genci arama çalışmaları 4. gününde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

33 yaşındaki genci arama çalışmaları 4. gününde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
33 yaşındaki genci arama çalışmaları 4. gününde

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gebe köyündeki evinden çıkan ve bir daha haber alınmayan genç için başlatılan arama çalışmaları 4. günde de devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gebe köyündeki evinden çıkan ve bir daha haber alınmayan genç için başlatılan arama çalışmaları 4. günde de devam ediyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Gebe Köyü'nde ikamet eden Necati Gün (33), iddiaya göre cumartesi sabahı evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulunulması üzerine köye gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Pazar sabahı Yaraşlıyörük Köyü'nde aracı bulunan Gün için bölgeye gönderilen takviye birliklerin arama çalışmaları sürüyor.

Baz istasyonundan alınan Necati Gün'e ait telefon sinyalinin Gebe Köyü ile Danişmentli Köyü arasındaki ormanlık alanda tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu alanda yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarına, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2 asayiş komando timi, Kdz.Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, AFAD ekipleri katıldı.

Jandarma ekipleri bölgede drone ile havadan görüntü desteği de alırken, Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip köpeği Pati de aramalara katıldı.

33 yaşındaki gencin ailesi de kendisinden bir haber almak için tedirgin bekleyişini sürdürüyor.

Arama çalışmaları bölgesinde Jandarma ekiplerine yardımcı olan Gebe Köyü Muhtarı Adnan Alar, "Salı günü tüm gün yapılan arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmadı. Bugün de çalışmalar aynı bölgede sürüyor. Herhangi bir gelişme yok" dedi.

Necati Gün'ün ilk eşinden 3, ikinci eşinden 1 olmak üzere toplam 4 çocuğunun olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

33 yaşındaki genci arama çalışmaları 4. gününde

33 yaşındaki genci arama çalışmaları 4. gününde

33 yaşındaki genci arama çalışmaları 4. gününde

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Evinde alkol aldığı arkadaşını, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evinde alkol aldığı arkadaşını, defalarca bıçaklayarak öldürdü

 12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü

12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü

 Karşı yönden gelen kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi

Karşı yönden gelen kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Mustafa Şentop Abdullah Öcalan Numan Kurtulmuş
Magazin Bülent Ersoy Şafak Sezer Mustafa Keser Kerem Kamışlı
Spor Muslera Gökhan Töre Ali Palabıyık Mario Balotelli Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Adil Karaismailoğlu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 33 yaşındaki genci arama çalışmaları 4. gününde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 13:57:29. #1.11#