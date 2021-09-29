33 yaşındaki genci arama çalışmaları 4. gününde

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gebe köyündeki evinden çıkan ve bir daha haber alınmayan genç için başlatılan arama çalışmaları 4. günde de devam ediyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Gebe Köyü'nde ikamet eden Necati Gün (33), iddiaya göre cumartesi sabahı evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulunulması üzerine köye gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Pazar sabahı Yaraşlıyörük Köyü'nde aracı bulunan Gün için bölgeye gönderilen takviye birliklerin arama çalışmaları sürüyor.

Baz istasyonundan alınan Necati Gün'e ait telefon sinyalinin Gebe Köyü ile Danişmentli Köyü arasındaki ormanlık alanda tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu alanda yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarına, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2 asayiş komando timi, Kdz.Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, AFAD ekipleri katıldı.

Jandarma ekipleri bölgede drone ile havadan görüntü desteği de alırken, Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip köpeği Pati de aramalara katıldı.

33 yaşındaki gencin ailesi de kendisinden bir haber almak için tedirgin bekleyişini sürdürüyor.

Arama çalışmaları bölgesinde Jandarma ekiplerine yardımcı olan Gebe Köyü Muhtarı Adnan Alar, "Salı günü tüm gün yapılan arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmadı. Bugün de çalışmalar aynı bölgede sürüyor. Herhangi bir gelişme yok" dedi.

Necati Gün'ün ilk eşinden 3, ikinci eşinden 1 olmak üzere toplam 4 çocuğunun olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK