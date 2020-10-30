33. Best Model Türkiye birincisi Melisa İmrak kimdir? Melisa İmrak kaç yaşında, nereli? Melisa İmrak Instagram hesabı nedir?
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33. Best Model Türkiye birincisi Melisa İmrak kimdir? Melisa İmrak kaç yaşında, nereli? Melisa İmrak Instagram hesabı nedir?

30.10.2020 11:00 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:03
33. Best Model Türkiye birincisi Melisa İmrak kimdir? Melisa İmrak kaç yaşında, nereli? Melisa İmrak Instagram hesabı nedir?

Best Model Türkiye birincisi seçilen Melisa İmrak hakkında pek çok soru araştırılıyor. Peki, Melisa İmrak kaç yaşında? Best Model Türkiye'de yaş sınırlaması var mı? Best Model Türkiye erkeklerin birincisi Oğuzhan Bolat kimdir? 33. Best Model of Turkey kazananları

33. Best Model Türkiye Yarışması finali Fişekhane'de gerçekleştikten sonra kadınların birincisi seçilen Melisa İmrak büyük merak konusu oldu. Peki, Melisa İmrak kimdir, kaç yaşında, nereli?

33. BEST MODEL OF TURKEY KAZANANLARI

33. Best Model Türkiye Yarışması'nın birincileri belli oldu. 33. Best Model Türkiye Yarışması'nda kadınlarda birinci Melisa İmrak olurken erkeklerde Oğuzhan Bolat oldu.

İkinciliği, Deniz Çatalbaş ve Yekta Baki, üçüncülüğü Sena Küçük ve Emre Özcanan kazandılar. Best Photomodel Melissa Aslan, Mustafa Saraçoğlu Best Grace, Merve Yıldırım Best Gentleman: Metehan Onay oldu.

MELİSA İMRAK KİMDİR?

33. Best Model Türkiye Yarışması birincisi Melisa İmrak oldu. Melisa İmrak hakkında bilgiler ortaya çıktıkça sosyal medyada gündem oldu.

1.80 boyunda olan Melisa İmrak'ın 15 yaşında. Babası İstanbullu, annesi Azerbaycan-Genceli.

33. Best Model Türkiye birincisi Melisa İmrak kimdir? Melisa İmrak kaç yaşında, nereli? Melisa İmrak Instagram hesabı nedir?

MELİSA İMRAK AÇIKLAMALARI

Çevresinin değişebileceğini söyleyen Melisa İmrak, "benliğimden ödün vermeyeceğim." diyerek açıklama yaptı.

Lise bittikten sonra Radyo-TV ve Sinema okumak istediğini belirten İmrak, modellik ve oyunculuk yapmak istediğini belirtti. Kendine idol olarak gördüğü isimlerin ise Çağla Şıkel ve Fahriye Evcen olduğunu ifade etti.

Annesi ise gelen tepkilere şu sözlerle karşılık verdi:

"Kızım bu yarışmaya katılmayı çocukluğundan beri istiyordu. Onun ısrarı üzerine başvurduk. Herkese saygım sonsuz ama biz yanlış bir şey yapmadık. Yarışma sürecinde kızımın her an yanındaydım. Babasıyla yıllar önce ayrıldım ama onun da onayını alarak kızımın yarışmaya katılmasına izin verdim. Şarkıcı çocuk olabiliyor, oyuncu çocuk olabiliyor da neden 15 yaşındaki bir kız model olamasın? Onlarda herhangi bir sorun olmuyor da neden bu yarışma sorun oluyor, ben bunu çözemedim. Ayrıca benim kızım güzellik yarışmasına değil, modellik yarışmasına katıldı. Bunun da ayrımını yapmak lazım."

BEST MODEL TÜRKİYE'DE YAŞ SINIRLAMASI VAR MI?

Yarışmada katılım şartlarına göre; 18 yaşından küçüklerin ailesinden muvaffakatname alma zorunluğu bulunuyor. Melisa İmrak da bu sayede yarışmaya katılabilen bir isim olarak karşımıza çıkmakta.

MELİSA İMRAK INSTAGRAM

Melisa İmrak Instagram hesabını melisa.imrak kullanıcı adıyla kullanmakta.

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