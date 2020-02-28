33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası gelişmeler
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33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası gelişmeler

T24 yazarları Şirin Payzın, Murat Sabuncu ve Gökçer Tahincioğlu, 33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası hükümet ve muhalefet tarafından yapılan açıklamaları, Davutoğlu'nun basın toplantısını, Türkiye'nin NATO ve AB'ye yaptığı çağrılar ile Rusya'nın açıklamalarını ve Türkiye'nin...

28.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:46

T24 yazarları , ve Gökçer Tahincioğlu, 33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası hükümet ve muhalefet tarafından yapılan açıklamaları, Davutoğlu'nun basın toplantısını, Türkiye'nin NATO ve AB'ye yaptığı çağrılar ile 'nın açıklamalarını ve Türkiye'nin mültecilere sınırlarını açmasını değerlendirdi.



Haber Videosu

: 33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası gelişmeler
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