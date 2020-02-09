33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi başladı - ADDİS
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33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi başladı - ADDİS

Bayrak detayları 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanların gelişi Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı.

09.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:18
33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi başladı - ADDİS

Bayrak detayları

33. Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanların gelişi Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, 'nın başkenti 'da başladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi başladı - ADDİS
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