32 YILDIR EŞİNE KUAFÖRLÜK YAPIYOR
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32 YILDIR EŞİNE KUAFÖRLÜK YAPIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IĞDIR'da yaşayan 8 çocuk annesi Fatma Özcan (70), eşi Ali Özcan'ı (80) 32 yıl önce hasta olduğu için berbere gidemeyince tıraş etti.

IĞDIR'da yaşayan 8 çocuk annesi Fatma Özcan (70), eşi Ali Özcan'ı (80) 32 yıl önce hasta olduğu için berbere gidemeyince tıraş etti. Eşinin yaptığı tıraşı beğenen Ali Özcan, berbere gitmeyi bıraktı.

Merkez Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Fatma Özcan, eşi Ali Özcan'ı 32 yıl önce hasta olduğu için berbere gidemeyince evde kendi tıraş etmeye başladı. 52 yıldır evli olduğu eşinin tıraşını beğenen Özcan, berbere gitmeyi bıraktı. Eşini yıllardır tıraş ettiğini belirten Fatma Özcan, "Tıraş etmeyi bir kere yaptıktan sonra öğrendim. Seve seve yapıyorum. Evin boyasını da ben yapıyorum" dedi.

Eşinin kendisiyle yakından ilgilendiğini bunun da kendisini mutlu ettiğini ifade eden Ali Özcan, "Çocuklarımızdan altısı evlenip gitti, ikisi bizimle yaşıyor. Eşim çok marifetli 32 yıldır beni tıraş ediyor, kendisine teşekkür ediyorum. Allah böyle muhabbeti, sevgiyi herkese nasip etsin" dedi.

32 YILDIR EŞİNE KUAFÖRLÜK YAPIYOR
32 YILDIR EŞİNE KUAFÖRLÜK YAPIYOR
32 YILDIR EŞİNE KUAFÖRLÜK YAPIYOR
32 YILDIR EŞİNE KUAFÖRLÜK YAPIYOR
32 YILDIR EŞİNE KUAFÖRLÜK YAPIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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