"32. Ulusal Ömer Seyfettin Hikaye Ödülleri" sahiplerini buldu
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"32. Ulusal Ömer Seyfettin Hikaye Ödülleri" sahiplerini buldu

08.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:37

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Gönen Belediyesi tarafından organize edilen "32. Ulusal Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Gönen Belediyesi tarafından organize edilen "32. Ulusal Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı.

Ömer Seyfettin Meydanı'nda anma töreniyle başlayan etkinlikler, ödül töreniyle son buldu.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, törende yaptığı konuşmada, Ömer Seyfettin'in makaleler, hikayeler, şiir, piyes ve tercümelerle gelecek nesillere birçok eserler bıraktığını belirterek, "Vefatının 101. yılında kısacık ömürlü bu büyük adamın asil ruhuna Fatihalar gönderiyor, Türklüğe, Türkçeye yapmış hizmetleri ve aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz." dedi.

Doç. Dr. Bahtiyar Arslan, Dr. Berna Ayaz ile yazar ve öğretmen Salim Nizam'ın yer aldığı jüri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde yetişkinler kategorisinden Aysu Esra Kurban "Yokluktan Laleli'ye" adlı eseriyle Ömer Seyfettin Hikaye Ödülü'nü kazandı. Lise kategorisinde ise Elif Tükmeci'ye ait "Ben Kim miyim?" adlı eser birinci seçildi.

50 eserle gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkanı Palaz tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan

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