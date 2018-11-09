32 kentte eylem planlayan o teröristler tutuklandı

MARDİN - Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan başarılı bir operasyonla 247 kilogram 864 gram patlayıcı yüklü araç ile birlikte yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişinin sorgusu devam ediyor.

Mardin'de Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütü ve uzantılarının faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çevre il valilikleri ve güvenlik birimleri ile müşterek yapılan operasyonda Ceylanpınar Kızıltepe Karayolunda 247 kilo 864 gram PENT olduğu tespit edilen patlayıcı madde düzenekleri ile yakalanan V.T., F.T. ve A.D. isimli üç şahıs dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda gözaltına alınan 2 kişinin daha sorgusu sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce 31 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda Ceylanpınar-Kızıltepe Karayolu üzerinde 72 plaka sayılı araçta yapılan uygulamada, 247 kilogram 864 gram PENT patlayıcı, 6 adet kumanda, 32 adet alıcı, 62 adet elektrikli kapsül, 40 metre infilaklı fitil, 1 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kartuş ele geçirilmiş ve masum sivilleri hedef alacak kanlı planın malzemeleri basınla paylaşılmıştı. Düzenekler ile birlikte V.T., F.T. ile A.D. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adı geçen şahıslar ile yapılan ön görüşmede, kendilerine bu konu ile ilgili yardım ettikleri değerlendirilen F.T. ile Y.O. isimli şahıslar aynı gün düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmıştı.