32 davulcu ve zurnacı, cami önünde toplandıktan sonra kentin dört bir yanına dağılıyor

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32 davulcu ve zurnacı, cami önünde toplandıktan sonra kentin dört bir yanına dağılıyor Bahşişlerin pencere veya balkondan atılması için devlet büyüklerinden izin istediler Davulcular, bahşiş için devlet büyüklerinden izin istediler Burdur'da Ramazan Davulcuları, sahur öncesi bir araya...

32 davulcu ve zurnacı, cami önünde toplandıktan sonra kentin dört bir yanına dağılıyor

Bahşişlerin pencere veya balkondan atılması için devlet büyüklerinden izin istediler

Davulcular, bahşiş için devlet büyüklerinden izin istediler

BURDUR - Burdur'da Ramazan Davulcuları, sahur öncesi bir araya toplanarak Ramazan şenliği yaptı. Sosyal Mesafe kuralına uyarak bir araya gelen davulcu ve zurnacılar bu yıl pandemi nedeniyle iş yapamadıklarını söyleyerek bahşişlerin pencere veya balkondan atılması için devlet büyüklerinden izin istediler.

Burdur'da sahurdan önce Ulu Camii önünde bir araya gelen Ramazan davulcuları, asırlardır süren geleneği devam ettiriyor. Vatandaşları davul çalarak sahura kaldırma geleneğini sürdüren 32 davulcu ve zurnacı, Ulu Camii önünde toplandıktan sonra kentin dört bir yanına dağılıyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle birlikte evlere ve apartmanlara girmeleri yasaklandığı için bu yıl bahşiş toplayamayacak olan davulcular, apartmanlara girmeden de bahşiş toplanabileceğini söyledi. Vatandaşların, balkon yada pencereden bahşiş verebileceklerini dile getiren davulcular, yeniden bahşiş toplayabilmek için devlet büyüklerinden izin istedi.

"Bir buçuk yıldır zor durumdayız, devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz"

Sosyal Mesafe kuralına uyarak toplanan davul ve zurnacılardan Berkant Bıçaklı, geleneği sürdürmeye destek verdiği için Vali Arslantaş ve devlet büyüklerine teşekkür etti. Berkan Bıçaklı, "Burdur Valimiz, arkadaşımla bana sorumluluk verdi. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları kapsamında belli bir yerde toplanıyoruz. Saat 02.50'de herkes mahallesine çıkıyor. Bize bu geleneği sürdürmemiz için destek verdiği için devlet büyüklerimizde, valimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ramazan davulcularından farklı olarak geleneğin içine zurnayı da kattıklarını ifade eden Ahmet Dana, bu işi Türkiye'de yapan tek grup olduklarını söyledi. Pandemi nedeniyle bahşiş alamadıklarını belirten ve vatandaşların bahşişi pencere ya da balkondan atabileceklerini dile getiren Ahmet Dana, "Bu yıl 32 kişiyiz. 81 ilde tekiz aslında davul ve zurna ile çıkıyoruz. " diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA