31 Mart seçimleri sonrası kaç belediyeye kayyum atandı?

04.11.2019 09:39

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası doğu ve güneydoğu illerindeki birçok belediyeye kayyum atandı. Aralarında büyükşehir belediye başkanlarının da bulunduğu belediye başkanları görevinden uzaklaştırılarak yerine valilikler ya da İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen 'Belediye başkan vekilleri' atandı.



Görevden alınan belediye başkanlarının çoğu ya terör soruşturması kapsamında tutuklandı ya da haklarında başlatılan soruşturma devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle