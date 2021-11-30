31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşı hangi gün?
Yılın son ayına girilmesiyle birlikte yılbaşı için geri sayım başladı. Yılbaşı planı yapmak isteyenler, 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşı hangi gün? sorularını araştırmaya başladı.
2022 Yılbaşı için geri sayım başladı. 2021'i iyisiyle kötüsüyle bırakıp 2022'ye ''Hoş geldin'' diyeceğiz. Yılbaşı planı yapmak isteyenler, 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşı hangi gün? sorularını araştırmaya başladı. Yılbaşı tatili ile ilgili detayları sizler için derledik.
Bu yıl 31 Aralık, cuma gününe denk geliyor. 1 Ocak Cumartesi günü ise zaten resmi tatil. 31 Aralık akşamı yeni yıla girilecek. 31 Aralık günü tatil değildir. Yılbaşı tatilli 1 Ocak günüdür.
31 Aralık tatil değildir. Yılbaşı tatili, 1 Ocak'ta uygulanır. Ancak, bu yıl 1 Ocak, cumartesi gününe denk gelmektedir. Cumartesi günü zaten resmi hafta onu tatilidir.
2022 Yılbaşı Tatili - 1 Ocak Cumartesi günü
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
2022'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi gününe denk gelir.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
2022'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü pazar gününe denk gelmektedir.
2022 Ramazan Bayramı
2022'de Ramazan Bayramı tatili normalde 3,5 gündür. Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi günüe denk gelmektedir.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
2022'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, perşembe gününe denk gelmektedir ve resmi tatil 1 gündür.
2022 Kurban Bayramı
2022'de Kurban Bayramı Tatili normalde 4,5 gündür. 2022'de Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi günüdür.
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
2022'de 15 Temmuz Demokrasi Bayramı cuma gününe denk gelmektedir. Resmi tatil 1 gündür.
30 Ağustos Zafer Bayramı
2022'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, salı gününe denk gelmektedir. Resmi tatil 1 gündür.
2022'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, cumartesi gününe denk gelmektedir. 28 Ekim öğleden sonra yarım gün ve 29 Ekim ta gün olmak üzere 1,5 gün resmi tatildir.
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