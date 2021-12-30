31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün 2022? - Haberler
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31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün 2022?

31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün 2022?
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Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, 31 Aralık tatil mi yarım gün mü? 31 Aralık yılbaşı tatili yok mu, neden yok? 31 Aralık 2021 Cuma günü resmi tatil var mı? merak ediyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil olarak kabul ediliyor mu? 31 Aralık resmi tatil mi değil mi? 31 Aralık neden tatil değil? İşte cevaplar...

2022 yılbaşı için geri sayıma geçilirken vatandaşlar, 31 Aralık resmi tatil mi, 1 Ocak tatil mi? 31 Aralık ve 1 Ocak 2 gün mü tatil olacak? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? 31 Aralık yılbaşı tatili içerisine giriyor mu? 31 Aralık hangi güne denk geliyor? 1 Ocak yılbaşı hangi güne denk geliyor? gibi soruların cevaplarını merak etti. Detaylar sizlerle...

31 Aralık Cuma günü resmi tatil günleri içinde değildir. Bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi 31 Aralık Cuma günü mesai yapılacak. Kısacası 31 Aralık 2021 Cuma günü tatil değildir. Bir sonraki gün 1 Ocak Cumartesi tatil günüdür.

31 Aralık Cuma gününe denk gelmektedir. 31 Aralık Cuma günü resmi tatil değildir. İş yerleri, okullar vb. yerler açıktır.

Çünkü 31 Aralık günü resmi tatiller gününe girmemektedir. Resmi tatil olarak kabul edilen gün 1 Ocak günüdür.

1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelseydi resmi tatil olacaktı. 1 Ocak Cumartesi günü yılbaşı tatilidir. Eğer hafta içi günlerine denk gelseydi o gün resmi tatil olacağı için kurumlar kapalı olacaktı.

31 Aralık 2021 Cuma gecesini 1 Ocak 2022 Cumartesi'ye bağlayan gece yılbaşı kutlanacak.

1 Ocak Cumartesi 2022 günü resmi yılbaşı tatilidir.

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve bir sonraki yılın başlangıcı. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır.

Türkiye'de 16 resmi tatil günü var. 2022 resmi tatil günleri aşağıdaki gibidir.

Yılbaşı Cumartesi, 1 Ocak 2022

Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Cumartesi, 23 Nisan 2022

Emek ve dayanışma günü Pazar, 1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı arifesi (öğleden sonra) Pazar, 1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.ci günü Pazartesi, 2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.ci günü Salı, 3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.ci günü Çarşamba, 4 Mayıs 2022

Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı Perşembe, 19 Mayıs 2022

Kurban bayramı arifesi (öğleden sonra) Cuma, 8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.ci günü Cumartesi, 9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.ci günü Pazar, 10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.ci günü Pazartesi, 11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.ci günü Salı, 12 Temmuz 2022

Demokrasi bayramı Cuma, 15 Temmuz 2022

Zafer bayramı Salı, 30 ağustos 2022

Cumhuriyet bayramın arifesi (öğleden sonra) Cuma, 28 Ekim 2022

Cumhuriyet bayramı Cumartesi, 29 Ekim 2022

Yılbaşı gecesi

Cumartesi, 31 Aralık 2022

Diğer özel günler

Resmi tatiller günlerden sonra Türkiye'deki diğer özel günleri listesini aşağıda bulabilirsiniz:

Dünya gazeteciler günü Pazartesi, 10 Ocak 2022

Sevgililer günü Pazartesi, 14 Şubat 2022

Dünya kadınlar günü Salı, 8 Mart 2022

Avukatlar günü Salı, 5 Nisan 2022

Kutlu doğum haftası 20-26 nisan 2022

Engelliler haftası 10-16 Mayıs 2022

Anneler günü Pazar, 14 Mayıs 2022

Babalar günü Pazar, 18 Haziran 2022

Gazeteciler ve basın bayramı Pazar, 24 Temmuz 2022

Hayvanları koruma günü Cuma, 4 Ekim 2022

Kızılay haftası 29 Ekim – 4 Kasım 2022

Lösemili çocuklar haftası 2-8 Kasım 2022

Atatürk haftası 10-16 Kasım 2022

Öğretmenler günü Salı, 24 Kasım 2022

Dünya özürlüler günü Cumartesi, 3 Aralık 2022

İnsan hakları ve demokrasi haftası 4-10 Aralık 2022

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