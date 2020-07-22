31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi
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31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını dolayısıyla okulların ne zaman açılacağıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Selçuk, "Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek bağlamamız lazım ama bizim niyetimiz okulları açmak. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız" dedi.

31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi
22.07.2020 21:14 | Son Güncelleme: 22.07.2020 21:25

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında merak edilen soruları cevapladı. Selçuk, "Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek bağlamamız lazım ama bizim niyetimiz okulları açmak. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız. Bizim niyetimiz sonuçta belirli bir riski ortadan kalkması halinde eğitimi devam ettirmektir." ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle okulların ne zaman açılacağı ve eğitim-öğretimin nasıl devam edeceği, nasıl tedbirler alınacağı konusunda bilgilendirmede bulunan Bakan Selçuk, "Bizim her kararımızın zor. Çünkü verilen her karar bir çocuğun geleceğiyle ilgili. Onun yaşamına geleceğine dokunuyorsunuz. Bu kararı vermenin kişisel bir sorunu yok, milli sorunu, ahlaki ve vicdani sorunu var." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİ RİSKE ETMEYİZ"

"Risklerimiz nelerdir. Bütün bunları kurumlarla konuşarak almaya çalışıyoruz. Hiçbir öğretmenimizin, çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz. Biz bir öğrencimizin zarar göreceği bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturmak konusunda bir adım atabilir miyiz? Böyle bir konu olur mu!Bilim Kurulu'na danışıyoruz. Dünyadaki diğer ülkeleri de günlük olarak izliyoruz. Biz bu meseleye bakanlıklarımız olarak sarıldık. Güçlü tutuyoruz. Şuna güvensin toplum; böyle bir karar alınırken riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız. Toplum buna şiddetle buna insansın. Bir şekilde bizim bu konularda verilecek kararımızı dikkatle verdiğimize emin olsunlar.

"NİYETİMİZ OKULLARI AÇMAK

Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek bağlamamız lazım. 2 ay sonrasına ilişkin tabloyu bilmiyoruz ki net bir şeyden bahsedelim. Bu konu pedagolojik bir konu. Bu meseleyi daha bütünsel düşünmek lazım. Ana kararlardan birisi, Bilim Kurulu ile ilişkili bir konu. Bizim amacımız okulları açmak ve açacağız. Bunun için de her türlü şartı iyileştirmek noktasında büyük bir gayretin içindeyiz. Yani bizim niyetimiz okulları açmaktır.

"31 AĞUSTOS'TA OKULLARI AÇMAYA HAZIRIZ"

Her yerde normalleşmeden söz ederken, sinemadan sokakta sporda sanatta vs okullarla iligli tümüyle ilgili bir kısıtın olması elbette söz konusu olmayacaktır. Biz bununla ilgili takibi yapıp en sağlıklı kararı çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için veririz. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız. Bizim niyetimiz sonuçta belirli bir riski ortadan kalkması halinde eğitimi devam ettirmektir."

Haber Yorumları (1)
3 GUN ÖNCE COCUGUMU 1 SINIFA KAYDETIRDIM MÜDÜR E: serkan
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