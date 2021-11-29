- 300 yetimin yüzünü güldüren imza günü

Gazeteci şair Mustafa Türe, "Yürek Kalemi" isimli kitabını yetimler için imzaladı

BURSA - Gazeteci Mustafa Türe'nin şiir kitabı "Yürek Kalemi" için düzenlenen "imza günü" büyük ilgi gördü

Kalbi Selim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, gazeteci şair Mustafa Türe kitabını imzaladı. Kitabın satışından elde edilen gelirin tamamı, 300 yetimin eğitim-öğretim giderlerine harcanacak. Türe'nin "Yürek Kalemi" isimli kitabını imzaladığı program büyük ilgiye sebep oldu. Vatandaşlar ve davetliler salona sığmadı. Vatandaşlar, kitaplarını imzalatmak için saatlerce sıra bekledi.

Programda kısa sürede 500 şiir kitabı satıldı. Elde edilen gelirin tamamını 300 yetimin eğitim harcamalarında kullanılmak üzere Kalbi Selim Derneği'ne bağışladığını belirten Mustafa Türe, "Ben şu anda yetimlerin yüzünü güldürebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Şiir kitabımla, gönül dünyamdan, şiir dostlarının yüreğine, 'şiir köprüsü' kurmak istedim. Kalbi Selim Derneği de hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan bir hayır köprüsü. Bu anlamlı faaliyet, şiir köprüsü ile hayır köprüsünün yollarını kesiştiren anlamlı bir buluşmaya dönüştü. Kitabımın satışından elde edilen geliri, yetim yavrularımızın eğitim-öğretim giderlerinin karşılanması için derneğe bağışladım. Bir yetim yavrumuzun dahi yüzünü güldürebilirsem ne mutlu bana" dedi.

Kalbi Selim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman İpekçioğulları da, göstermiş olduğu hassasiyetten ötürü Mustafa Türe'ye teşekkür etti. Derneğe kayıtlı 6 bin aile ve yaklaşık 30 bin kişinin bulunduğuna işaret eden İpekçioğulları, maddi vemanevi her konuda yardıma muhtaçların yardımına koştuklarını vurguladı.

Hayırseverlerle yardıma muhtaç kimseleri bir araya getirdiklerini belirten İpekçioğulları, imza gününde satışı yapılan kitaplardan elde edilen geliri 300 yetimin eğitim-öğrenim giderlerinin karşılanmasında değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

Bursalıların akın ettiği imza gününe milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şiir dostlarından oluşan misafir topluluğu katıldı.