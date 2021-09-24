300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının videosu sosyal medyayı ikiye böldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının videosu sosyal medyayı ikiye böldü

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Dünyanın en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçtiği ve 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının videosu sosyal medyada gündem yarattı. Paylaşım üstüne paylaşım alan video, kullanıcıları da ikiye böldü. Çoğu kullanıcı 300 yaşına kadar yaşamanın mümkün olmadığını söylerken kimileri de inanmayı tercih etti. Yaşlı kadının videosunun altına "Teyze ölmeyi unutmuş" ve "Ya teyze biraz yaşlı gösteriyor ben 400 sandım hatta" gibi yorumlar yapıldı.

118 yaşındaki Kane Tanako 'Dünyanın En Yaşlı İnsanı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini almıştı. Ancak onu tahtından edecek bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada kısa sürede popüler olan Pakistan'da yaşayan ve 300 yaşında olduğu iddia edilen kadının videosu Tanako'nun rekorunu ikiye katladı. Video tüm dünyada dikkat çekti ve milyonlarca kişi tarafından izlendi.

300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının videosu sosyal medyayı ikiye böldü

SOSYAL MEDYADAN VİDEOYA YORUM YAĞDI

300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının videosuna tüm dünyada yaşayan sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Mizahlarına Pakistanlı kadını alet eden kullanıcılar, "17 yaşında gireceğim ve yaşlanacağım diye korkan ben ve 300 yaşında ısrarla yaşamaya devam eden teyze...", "Ya teyze biraz yaşlı gösteriyor ben 400 sandım hatta", "Ben de eğer kocamdan erken ölürsem kocam başkasıyla evlenir korkusuyla 300 yaşında kadar yaşayabilirim rekor saymasanız da olur" "Teyze ölmeyi unutmuş" yorumlarını yaptı.

300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının videosu sosyal medyayı ikiye böldü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
senata silva:Kadın ölmez, Öldürür..))
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Erbil Mehmet Nuri Muslera
Magazin Oğuzhan Koç
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim
Tüm Haberler Antonio Guterres Rüya Tabirleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının videosu sosyal medyayı ikiye böldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 10:37:30. #1.11#