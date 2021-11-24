300 kişilik koro 'Atatürk'ün çocuklarıyız' şarkısını seslendirdi - Haberler
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300 kişilik koro 'Atatürk'ün çocuklarıyız' şarkısını seslendirdi

Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz - Haberler | Güncel
300 kişilik koro 'Atatürk'ün çocuklarıyız' şarkısını seslendirdi

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Öğretmenler Günü'nde 300 öğrenciden oluşan koro, 'Biz Atatürk'ün çocuklarıyız' şarkısını seslendirdi.

SİLVAN, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Öğretmenler Günü'nde 300 öğrenciden oluşan koro, 'Biz Atatürk'ün çocuklarıyız' şarkısını seslendirdi.

Hükümet Konağı bahçesindeki etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 15 müzik öğretmeninin yönetiminde 300 öğrencinin katılımıyla oluşturulan koro, 'Biz Atatürk'ün çocuklarıyız' şarkısını seslendirdi. Öğrencilerin sergilediği performans, dinleyicilerden alkış aldı. Konserin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğrenciler ve öğretmenler, hatıra fotoğrafı çekildi.


300 kişilik koro 'Atatürk'ün çocuklarıyız' şarkısını seslendirdi

300 kişilik koro 'Atatürk'ün çocuklarıyız' şarkısını seslendirdi

300 kişilik koro 'Atatürk'ün çocuklarıyız' şarkısını seslendirdi

300 kişilik koro 'Atatürk'ün çocuklarıyız' şarkısını seslendirdi

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Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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