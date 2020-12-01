300 kiloluk adam, yaklaşık 50 kişinin katıldığı kurtarma operasyonunda vinç yardımıyla evden çıkarıldı
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300 kiloluk adam, yaklaşık 50 kişinin katıldığı kurtarma operasyonunda vinç yardımıyla evden çıkarıldı

01.12.2020 23:32 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:18

Fransa'da bir yılı aşkın süredir evinin salonunda mahsur kalan 300 kiloluk morbid obez Alain Panabiere, vinç yardımı ile evinden çıkarıldı. Saatler süren operasyon hazırlığı sonrası yaklaşık 50 kişinin katıldığı kurtarma operasyonu ile Panabiere, evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Fransa'nın güneyindeki Perpignan kentinde yaşayan 300 kiloluk morbid obez Alain Panabiere, Temmuz 2019'dan bu yana aşırı kiloları nedeni ile evinin salonunda mahsur kalmıştı. Salonun zemininde yaşamını devam ettiren 53 yaşındaki adama kardeşi her gün yemek getiriyor ve tüm hijyen ihtiyaçlarını karşılıyordu.

KURTARMA OPERASYONUNA 50 KİŞİ KATILDI

Panabiere, için yetkililer vinç yardımı ile kurtarma operasyonu düzenledi. Apartmanın birinci katında oturan Panabiere'in komşuları, valilik talimatıyla operasyon boyunca apartmandan uzaklaştırıldı. Binadaki kurtarma operasyonu öncesi yıkım riskine karşı önce binaya güçlendirme çalışması yapıldı. Saatler süren operasyon hazırlığı sonrası yaklaşık 50 kişinin katıldığı kurtarma operasyonu ile Panabiere, evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

DAİRENİN PENCERESİ SÖKÜLDÜ

Vincin ucuna takılmış bir platform sayesinde, penceresi sökülmüş daireye girilerek, Panabiere önce yumuşak bir doku üzerine yerleştirildi. Ardından bir konteynır benzeri bir platform ile özel bir ambulansa taşındı. Ambulansla Montpellier Hastanesi'ne götürülen Panabiere'in kurtarma operasyonu koordine eden doktor, "Gayet iyi" açıklaması yaptı.

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TEDAVİ İÇİN ÖZEL MERKEZE YERLEŞTİRİLDİ

Çok kaygılı olduğu öğrenilen Panabiere'in ağrılarının giderilmesiyle edebildiği kadar hareket etmeye çalıştığı öğrenildi. Panabiere'in tedavi için birkaç hafta sonra özel bir merkeze yerleştirileceği bildirildi.

MORBİD OBEZİTE NEDİR?

Morbid obezite, kişiyi karşı karşıya bıraktığı riskler neticesinde ölümcül problemler doğurabilen ve dolayısı ile yaşam süresini kısaltan düzeydeki obeziteye verilen addır.

300 kiloluk adam, yaklaşık 50 kişinin katıldığı kurtarma operasyonunda vinç yardımıyla evden çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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