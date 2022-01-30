30 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 30 Ocak Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31735 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 30 Ocak Pazar 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Ocak Pazar günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Lokman Hekim Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (YADAM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2021 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı Aralık Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı Aralık Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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