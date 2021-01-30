30 Ocak 2021 Show Yayın Akışı
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30 Ocak 2021 Show Yayın Akışı

30.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 30.01.2021 06:47
30 Ocak 2021 Show Yayın Akışı

30 Ocak 2021 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Ramo

00:15 Alev Alev

03:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

03:00 Arıza

05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

06:00 Çocuktan Al Haberi

06:00 Ramo

07:30 Yeni Gelin

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

10:00 Cumartesi Sürprizi

11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:00 Bir Şansım Olsa

12:30 Adını Feriha Koydum

14:00 Alev Alev

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

Kaynak: InterSinema.com

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