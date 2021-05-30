30 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

30 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı

30 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

30 Mayıs 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Gündem Futbol Transfer

04:30 Spor Artı

06:00 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller

06:35 FIFA Magazin

06:58 İstiklal Marşı

07:00 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

08:25 Euro 2020 Magazin

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Olimpiyat Ateşi

10:25 Spor Kitaplığı

10:30 Spor Bülteni

11:00 Türkiye - Azerbaycan

12:40 Avrupa Şampiyonası Finaller

12:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Dünya Superbike Şampiyonası

13:30 Spor Bülteni

14:25 Dünya Superbike Şampiyonası

15:15 Spor Bülteni

15:55 Dünya Superbike Şampiyonası

16:45 Spor Hafta Sonu

18:55 Türkiye - Belarus

21:00 Spor Bülteni

21:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

22:00 Aktüel Futbol

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
30 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 07:05:09. #1.11#

title