30 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
30 Mayıs 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol Transfer
04:30 Spor Artı
06:00 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
06:35 FIFA Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
08:25 Euro 2020 Magazin
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Olimpiyat Ateşi
10:25 Spor Kitaplığı
10:30 Spor Bülteni
11:00 Türkiye - Azerbaycan
12:40 Avrupa Şampiyonası Finaller
12:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Dünya Superbike Şampiyonası
13:30 Spor Bülteni
14:25 Dünya Superbike Şampiyonası
15:15 Spor Bülteni
15:55 Dünya Superbike Şampiyonası
16:45 Spor Hafta Sonu
18:55 Türkiye - Belarus
21:00 Spor Bülteni
21:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
22:00 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com