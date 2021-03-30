30 Mart Çarşamba TRT1 yayın akışı? TRT1 'de bu akşam ne var? Masumalr Apartmanı TRT1 yayın akışında var mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Güncel
30 Mart günü TRT yayın akışında yer alan programlar merak edildi. Peki, Masumalr Apartmanı TRT1 yayın akışında var mı?30 Mart TRT1 yayın akışı? TRT1 'de bu akşam ne var? İşte, bugün TRT1 yayın akışı programları
TRT1 yayın akışında hangi programların olduğu merak ediliyor. Masumlar Apartmanı izleyicilerinin merak ettiği bu akşam yayın akışı listesinde hangi programlar var mercek altına alıyoruz. İşte, 30 Mart TRT1 yayın akışı? TRT1 'de bu akşam ne var? Masumalr Apartmanı TRT1 yayın akışında var mı?
30 MART SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
20.00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"
21.45 2022 Dünya Kupası Türkiye-Letonya
22.45 2022 Dünya Kupası Türkiye-Letonya
MASUMLAR APARTMANI BUGÜN YOK MU?
Bugün TRT'in yayın akışında Masumlar Apartmanı yer almıyor.Milli maç nedeniyle Masumlar Aprtmanı yayınlanmayacak.