30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştırdı, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştırdı, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

20.10.2020 12:42 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:47
30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştırdı, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İtalya'da HIV pozitif olduğunu bildiği halde korunmasız seks yaparak 30 kişiye virüs bulaştırmaktan suçlu bulunan bir kişi 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İtalya'da HIV virüsü taşıdığını bildiği halde korunmasız seks yaparak 30 kişiye virüs bulaştırmaktan suçlu bulunan 36 yaşındaki Valentino Talluto, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Roma'da yaşayan Talluto, HIV pozitif olduğunu öğrendiği 2006'dan 2015 yılına kadar onlarca kişiye bilinçli olarak virüs bulaştırdığı gerekçesiyle "ağır yaralama" suçundan mahkum edildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre Talluto, HIV virüsü taşıdığını öğrendikten sonra internet siteleri ve sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınlarla korunmasız cinsel ilişkiye girdi.

Talluto hakkındaki dava, 2015'te bir kadının şikayeti üzerine başladı.

57 kişi suçlama yöneltti

Hukuki işlemler sürecinde Talluto'ya 57 kişi tarafından suçlama yöneltildi.

Bu kişilerden 30'unun HIV testi pozitif çıktı.

Duruşma sürecinde 2017'de Talluto hakkındaki ilk mahkumiyet kararı çıktı.

2017'de mahkeme ağır yaralama suçlamasından 24 yıl hapis kararı verirken, savcılığın "salgına yol açma" suçlamasıyla talep ettiği ömür boyu hapis cezasını ise reddetti.

Ertesi yıl İstinaf Mahkemesi'nde ceza 22 yıla indirildi.

2019'da ise İtalyan hukuk sisteminin nihai karar mercii olan Yargıtay, İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozdu.

Yeniden yapılan bu yargılamada Roma İstinaf Mahkemesi dün Talluto'yu 24 yıl hapse mahkum etti.

BBC
Haber Yorumları (1)
HELAL: işte her önüne gelenle ahlaksızca ilişkiye girersen sonun böyle olur. bu adam hemen tutuksuz olrak yargılanmalı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Bülent Turan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Sinan Akçıl Ercan Kesal Serdar Ortaç Yavuz Bingöl
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın Malcolm Thomas Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim Çocuk İntihar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştırdı, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Roma
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 13:02:01. #1.15#
title