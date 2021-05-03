30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
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30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti

30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da bir evden kötü kokuların geldiğini fark eden vatandaşlar polise haber verdi.

Malatya'da bir evden kötü kokuların geldiğini fark eden vatandaşlar polise haber verdi. İtfaiye yardımı ile eve giren polis ekipleri yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Yalnız yaşayan talihsiz adamın yaklaşık 30 gün önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaaddin Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşan Fevzi Yılmaz'dan (67) uzun bir süredir haber alamayan komşuları evde gelen kötü kokular üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ikamete gelen ekipler İtfaiye yardımı ile eve girerken, yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Vücudunun belli noktalarında kurtlanmaların baş gösterdiği talihsiz adamın yaklaşık 30 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilirken, şahsın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadı.

Fevzi Yılmaz'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Şehir Mezarlığı morguna kaldırıldı. - MALATYA

30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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