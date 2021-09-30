30 Eylül Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!
30 Eylül Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 30 Eylül Perşembe 2021 İZSU su kesintileri
İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 30 Eylül Perşembeİzmir'desu kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
BAYRAKLI
Mahalle: ALPASLAN, BAYRAKLI, FUAT EDİP BAKSİ, ÇİÇEK
Kesinti Süresi: 30.09.2021 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Branşman Arızası
BERGAMA
Mahalle: ZEYTİNDAĞ
Kesinti Süresi:28.09.2021 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
GÜZELBAHÇE
Mahalle: KAHRAMANDERE
Kesinti Süresi: 30.09.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
KEMALPAŞA
Mahalle: YUKARIKIZILCA MERKEZ
Kesinti Süresi: 30.09.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Müteahhit Çalışması
KEMALPAŞA
Mahalle: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Kesinti Süresi: 30.09.2021 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Müteahhit Çalışması
KEMALPAŞA
Mahalle: 75.YIL CUMHURİYET
Kesinti Süresi:30.09.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Müteahhit Çalışması
KİRAZ
Mahalle: SIRIMLI
Kesinti Süresi: 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Diğer
KİRAZ
Mahalle: ÇÖMLEKÇİ
Kesinti Süresi:29.09.2021 saat 09:50 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Pompa Arızası
ÖDEMİŞ
Mahalle: ÇAYLI, ALAŞARLI, ÇOBANLAR
Kesinti Süresi: 30.09.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Elektrik Arızası
ÖDEMİŞ Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Mahalle: BALABANLI
Kesinti Süresi: 30.09.2021 saat 09:45 ile 14:45 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası