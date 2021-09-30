30 Eylül Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi! - Haberler
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30 Eylül Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!

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30 Eylül Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!

30 Eylül Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 30 Eylül Perşembe 2021 İZSU su kesintileri

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 30 Eylül Perşembeİzmir'desu kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

BAYRAKLI

Mahalle: ALPASLAN, BAYRAKLI, FUAT EDİP BAKSİ, ÇİÇEK

Kesinti Süresi: 30.09.2021 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Branşman Arızası

BERGAMA

Mahalle: ZEYTİNDAĞ

Kesinti Süresi:28.09.2021 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

GÜZELBAHÇE

Mahalle: KAHRAMANDERE

Kesinti Süresi: 30.09.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

KEMALPAŞA

Mahalle: YUKARIKIZILCA MERKEZ

Kesinti Süresi: 30.09.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Müteahhit Çalışması

KEMALPAŞA

Mahalle: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Kesinti Süresi: 30.09.2021 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Müteahhit Çalışması

KEMALPAŞA

Mahalle: 75.YIL CUMHURİYET

Kesinti Süresi:30.09.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Müteahhit Çalışması

KİRAZ

Mahalle: SIRIMLI

Kesinti Süresi: 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Diğer

KİRAZ

Mahalle: ÇÖMLEKÇİ

Kesinti Süresi:29.09.2021 saat 09:50 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Pompa Arızası

ÖDEMİŞ

Mahalle: ÇAYLI, ALAŞARLI, ÇOBANLAR

Kesinti Süresi: 30.09.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

ÖDEMİŞ Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Mahalle: BALABANLI

Kesinti Süresi: 30.09.2021 saat 09:45 ile 14:45 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: 30 Eylül Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi! - Haberler
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