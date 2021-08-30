30 Ağustos zaferi çelenk sunma töreniyle kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

30 Ağustos zaferi çelenk sunma töreniyle kutlandı

30 Ağustos zaferi çelenk sunma töreniyle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'nci yıl dönünü Atatürk Anıtına çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'nci yıl dönünü Atatürk Anıtına çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine Bandırma Kaymakamlığı, 6. Ana Jet Üssü Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR İlçe Belediye başkanı Tolga Tosun, Başsavcı vekili Mustafa Fatih Kutlu, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen törende Bandırma Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi anıta çelenk sunuldu, Günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiirler okundu. Bandırma Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Bandıma Kaymakamlığına geçildi ve Bandırma Kaymakamlığında tebrik kabulü gerçekleşti. - BALIKESİR

30 Ağustos zaferi çelenk sunma töreniyle kutlandı
30 Ağustos zaferi çelenk sunma töreniyle kutlandı
30 Ağustos zaferi çelenk sunma töreniyle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Filiz Akın Bülent Ersoy Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Mame Thiam Samet Aybaba Abdullah Avcı Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
30 Ağustos zaferi çelenk sunma töreniyle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 15:03:21. #1.15#

title