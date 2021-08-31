30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıldönümü resepsiyonu düzenlendi
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30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıldönümü resepsiyonu düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıldönümü resepsiyonu düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıldönümü dolayısıyla Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın ev sahipliğinde Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde verilen resepsiyonda il protokolü ile Adıyamanlılar bir araya geldi.

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıldönümü dolayısıyla Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın ev sahipliğinde Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde verilen resepsiyonda il protokolü ile Adıyamanlılar bir araya geldi.

Vali Mahmut Çuhadar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, şehit aileleri, gaziler ve basın mensupları katıldı.

TPAO Sosyal Tesislerinde verilen ve Adıyaman'da her kesimin katılımı ile düzenlenen resepsiyonda Vali Mahmut Çuhadar, bütün konuklarını kapıda karşıladı. Bütün masaları tek tek gezen Vali Çuhadar, konukları ile yakından ilgilenerek, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. - ADIYAMAN

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıldönümü resepsiyonu düzenlendi
30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıldönümü resepsiyonu düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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