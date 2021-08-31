30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLERLE KUTLANDI
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLERLE KUTLANDI

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLERLE KUTLANDI
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLERLE KUTLANDI 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLERLE KUTLANDI

30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Kutlama törenlerine Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da katılarak zafer sevincine ortak oldu.

Kutlama programları kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Töreni düzenlendi. Törende Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Vekili Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Dr. Tayfun Türkoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay Atatürk Anıtına çelenk sundular. Çelenklerin sunulmasının ardından düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile sona erdi.

Çelenk Sunma Töreninin ardından Vali Hasan Şıldak beraberinde Garnizon Komutanı Vekili Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Dr. Tayfun Türkoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay ile birlikte Valilik Kuva-yi Milliye Salonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Program, tebriklerin kabulünün ardından Kuva-yi Milliye Meydanında düzenlenen Kutlama Töreni ile devam etti.

Törende, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Garnizon Komutanı Vekili Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Dr. Tayfun Türkoğlu vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu. Daha sonra, Öğretmen Yüzbaşı Muhammed Mızrakçı günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Öğrencilerin şiir okumasının ardından tören sona erdi.

Törene Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Vekili Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Dr. Tayfun Türkoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Ahmet Akın, Fikret Şahin, BAÜN Rektörü Prof. Dr. ilter Kuş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre

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