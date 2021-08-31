30 Ağustos Zafer Bayramı Tören ve Etkinliklerle Kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

30 Ağustos Zafer Bayramı Tören ve Etkinliklerle Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Tören ve Etkinliklerle Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü, Çanakkale'de de bir dizi tören ve etkinlikle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü, Çanakkale'de de bir dizi tören ve etkinlikle kutlandı.

Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk tören Cumhuriyet Meydanında gerçekleşti. Buradaki çelenk sunma törenine Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat başta olmak üzere kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluş temsilcileri, askeri erkan ve kentliler katıldı. Atatürk Anıtına çelenklerin sunulduğu törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından da günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleşti.

Hüseyin Turan'dan Alkış Alan Konser

Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çanakkale Belediyesi tarafından Özgürlük Parkı'nda düzenlenen Hüseyin Turan Konseri de kentlilerden büyük beğeni topladı. Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay başta olmak üzere çok sayıda kentlinin katıldığı konserde, Hüseyin Turan seslendirdiği şarkılarıyla zafer coşkusuna renk kattı. Konser sonunda Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Hüseyin Turan'a teşekkürlerini ileterek geleneksel Çanakkale seramiği takdiminde bulundu.

31. 08. 2021 14: 58

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Marcao Mame Thiam Burak Elmas Samet Aybaba Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
30 Ağustos Zafer Bayramı Tören ve Etkinliklerle Kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 16:42:40. #1.15#

title