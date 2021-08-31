30 Ağustos Zafer Bayramı Tören ve Etkinliklerle Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü, Çanakkale'de de bir dizi tören ve etkinlikle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü, Çanakkale'de de bir dizi tören ve etkinlikle kutlandı.

Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk tören Cumhuriyet Meydanında gerçekleşti. Buradaki çelenk sunma törenine Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat başta olmak üzere kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluş temsilcileri, askeri erkan ve kentliler katıldı. Atatürk Anıtına çelenklerin sunulduğu törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından da günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleşti.

Hüseyin Turan'dan Alkış Alan Konser

Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çanakkale Belediyesi tarafından Özgürlük Parkı'nda düzenlenen Hüseyin Turan Konseri de kentlilerden büyük beğeni topladı. Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay başta olmak üzere çok sayıda kentlinin katıldığı konserde, Hüseyin Turan seslendirdiği şarkılarıyla zafer coşkusuna renk kattı. Konser sonunda Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Hüseyin Turan'a teşekkürlerini ileterek geleneksel Çanakkale seramiği takdiminde bulundu.

31. 08. 2021 14: 58

Kaynak: Habermetre