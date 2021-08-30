30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TEKİRDAĞ'DA COŞKUYLA KUTLANDI

Özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin zafer ile taçlandığı gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Tekirdağ'da coşku içinde kutlandı.

Özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin zafer ile taçlandığı gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Tekirdağ'da coşku içinde kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri kapsamında ilk olarak Tarihi Tekirdağ Valilik Binası önünde Çelenk Sunma Töreni düzenlendi. Törende, kurumlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından Saygı Duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

Çelenk Sunma Töreninde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Enez Kaplan ve Çiğdem Goncagül, Garnizon Komutanı Piyade Alb. Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Protokolü, Sivil Toplum Kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çelenk sunma töreninin ardından Tebrikat Töreni ile devam etti. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın makamında gerçekleşen törende protokol üyeleri bayramlaştı.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde daha sonra Tekirdağ Orduevi önünde geçit töreni düzenlendi. Tüm protokol üyelerinin yer aldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Geçit Töreni, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin geçidinin ardından sona erdi.

"30 AĞUSTOS ZAFERİ'NİN 99. YIL DÖNEMİNİ KUTLAMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ"

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Etkinlikleri sonrasında açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandırıldığı ve güzel vatanımızın düşman işgalinden kurtarıldığı 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönemini kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. 30 Ağustos, tarih bilinci ve vatan sevgisi içerisinde kutladığımız büyük bir bayramdır. Cumhuriyet nesillerinin birer ferdi olmanın gurur ve mutluluğuyla bu büyük bayramımızı kutlarken bizlere düşen görev Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kahraman silah arkadaşlarının bizlere emaneti olan vatanımızı, Cumhuriyet'imizi yaşatmak ve yüceltmektir. Yükselen yeni neslin Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltip yücelteceğine olan sonsuz inancımla tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum.

Kaynak: Habermetre