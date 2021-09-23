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30 Ağustos Zafer Bayramı 'Resim ve Şiir Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
30 Ağustos Zafer Bayramı 'Resim ve Şiir Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı

Merkezefendi Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Resim ve Şiir Yarışması'nın kazananlarına ödülleri verildi.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Resim ve Şiir Yarışması'nın kazananlarına ödülleri verildi.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, dereceye giren öğrenciler ve veliler katıldı. Yarışma sonucunda başarı sağlayan öğrencilere ödüllerini Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan verdi. Resim yarışması 6-9 yaş kategorisinde Ahmet Doğan, Nil Abay ve Buğlem Aydın, 10-13 yaş kategorisinde ise Zeynep Sude Ergül, Havva Belinay Baloğlu ve Burak Kaan İncelerli dereceye girdiler. Şiir yarışması 10-13 yaş kategorisinde Emir Erçelik, Gözde Erim ve Aysima Aydemir, 14-17 yaş kategorisinde ise Ceylin Kavurucu, Zührenaz Kısa ve Burak Solak en başarılı üç yarışmacı oldu. Her branş ve yaş kategorisinde en başarılı üç öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapmış olduğumuz resim ve şiir yarışmasının ödül töreni için bugün burada bulunmaktayız. Öncelikle çocuklarımıza ve siz değerli velilerimize katılımlarınız için çok çok teşekkür ederiz. Milli bayramlar bizim için çok önemli. Milli bayramlarımızı büyük bir coşkuyla kutlamaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra çocuklarımıza, gençlerimize bir iz bıraksın istiyoruz. Bu anlamda yapmış olduğumuz resim ve şiir yarışmasında çocuklarımız dereceye girmişler, hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Öncelikle dereceye girmelerinden daha çok bu cesareti göstermeleri, o duyguyu yaşamaları, onu resmetmeleri ve onu şiirsel hale getirmeleri bizim için çok çok önemli. Yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı kutluyorum. Buradan bir kez daha Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle anıyorum. Değerli velilerimize çocuklarımızı teşvik ettikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızdaki bu değerleri cevherleri, hobileri sizlerin keşfetmesi ve yol göstermesi bizler için önemli. Yerel yönetimler olarak onları heveslendirmek, onları ödüllendirmek, onların yolunu açmak sorumluluğumuz" dedi. - DENİZLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı 'Resim ve Şiir Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı

30 Ağustos Zafer Bayramı 'Resim ve Şiir Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı

30 Ağustos Zafer Bayramı 'Resim ve Şiir Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı

30 Ağustos Zafer Bayramı 'Resim ve Şiir Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı

30 Ağustos Zafer Bayramı 'Resim ve Şiir Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı

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Haber: 30 Ağustos Zafer Bayramı 'Resim ve Şiir Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı - Haberler
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