30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Muradiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, Cumhuriyet Başsavcısı Hayati Sağır, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti başkanları, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Yumaklı, Yenişehir, Babacan, Açıkyol ve Alkasnak mahallelerinde bulunan şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti. - VAN

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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