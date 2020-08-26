30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dr. Yıldırım, 30 Ağustos 1922'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan zaferin, ülkemizin düşman işgalinden kurtulduğu gün olmanın yanında, ulusumuzun yeniden var olma mücadelesi için de yakılan büyük bir ateş olduğunu kaydetti.

"98'inci yıl dönümünü büyük bir gururla kutlamaya hazırlandığımız Büyük Taarruz, Yüce Türk Milleti için çok önemli bir dönüm noktası olmuş ve bağımsızlık uğruna asla ödün vermeyeceğimizi bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" diyen Dr. Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Bu vesileyle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını vermekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA