30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Meydandaki törenin ardından Köşger, Sivri ve Soyer, İzmir Valiliğinde tebrikleri kabul etti.

Köşger, Sivri ve Soyer, Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinliklerde tören aracına binerek vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Hava Savunma Yüzbaşı Orçun Oral, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından bando eşliğinde tören geçişi gerçekleştirildi. Askerlerin geçişi sırasında ellerindeki Türk bayraklarıyla törene katılan halk sevgi gösterisinde bulundu.

Törene AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle, CHP İzmir milletvekilleri Tuncay Özkan, Sevda Erdan Kılıç, Ednan Arslan, Murat Bakan, Bedri Serter ve Kani Beko, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Manisa

Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasıyla devam eden tören, halk oyunları ve mehter takımı gösterisi ile son buldu.

Protokol üyeleri, törenin ardından Fatih Sergi Salonunda yer alan Atatürk Fotoğraf Sergisi'ni gezdi.

Vali Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, valilik önünde tebrikleri kabul etti.

Törene AK Parti Manisa milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, merkez ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Aydın

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Jandarma Yüzbaşı Ömer Kahraman tarafından günün önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından Vali Aksoy, valilik binasında tebrikleri kabul etti.

Uşak

Uşak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma programının sona ermesiyle Vali Funda Kocabıyık, Uşak Valiliğinde tebrikleri kabul etti.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının ardından öğrenciler tarafından günün anlamına ilişkin şiirler okundu.

Jandarma Binbaşı Ünal Bayhan, törende yaptığı konuşmada, "Bize bu büyük zaferi kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Cumhuriyetimizin ölümsüz muhafızları aziz şehitlerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anar, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunarım. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz hepimize kutlu olsun." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı tören, halk oyunları gösterisiyle son buldu.

Denizli

Denizli Valiliği önündeki törende Vali Ali Fuat Atik, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Valilik makamında askeri erkan, daire müdürleri, kuruluş temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sivil vatandaşların katılımıyla tebrikat gerçekleştirildi.

Valilik önünde devam eden törende Vali Atik, Garnizon Komutanı Güven ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, araç üzerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda vatandaşların bayramını kutladı.

Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu programda tören geçişi gerçekleştirildi.

Törene AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile Bağımsız Milletvekili Haşim Teoman Sancar ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Törenin ardından şehitlikler ziyaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram