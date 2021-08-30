30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Dayan - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı tören, Kaymakam Hasan Kurt'un makamında tebrikleri kabul etmesiyle son buldu.

Törene, 2'nci Hudut Tugay Komutan Vekili Albay Saim Tabak, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, asker, polis, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları katıldı. ???????

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Dayan

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