30 Ağustos Zafer Bayramı Esenyurt'ta coşkuyla kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı Esenyurt'ta coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Esenyurt'ta coşkuyla kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı Esenyurt'ta belediyenin organize ettiği bir dizi etkinlikle ve Oğuz Aksaç konseriyle coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Esenyurt'ta belediyenin organize ettiği bir dizi etkinlikle ve Oğuz Aksaç konseriyle coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yılı Esenyurt'ta belediyenin organize ettiği bir dizi etkinlikle coşkuyla kutlandı. Gün boyu süren etkinlikler, akşam Esenyurt Cumhuriyet Meydanında düzenlenen Oğuz Aksaç konseriyle devam etti. Cumhuriyet Meydanındaki konsere Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçedeki STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğe ellerinde bayraklarla katılan vatandaşlar, Oğuz Aksaç konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramını coşkuyla kutlayarak doyasıyla eğlendi.

Konserde konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Kurtuluş Savaşı kazanılırken, tek başına bir kişinin, iki kişinin kazandığı bir iş değil arkadaşlar. Bütün dünya bir arada toplandı, emperyal güçler, onun karşısında da Anadolu'nun Trakya'nın mazlum insanları tek yumruk oldu ve ülkesinin geleceği için canlarını ortaya koyarak Türkiye Cumhuriyeti devletini yeniden kurdu. Bu çok değerli. Sadece bir kutlama değil, her yıl ders almamız gereken bir konudur. Zorluklar olabilir, her şey, herkes karşımızda olabilir. Ama bir arada durduğumuzda bunların hepsinin üzerinden geleceğimizin de bir kanıtıdır bu zafer. Bu sadece askeri bir zafer değildir, yoksulların, mazlumların muktedirler karşısında duruşunun simgesidir. Bu zafer Anadolu'nun her bir coğrafyasının el ele tutmasının sonucudur" diye konuştu. - İSTANBUL

30 Ağustos Zafer Bayramı Esenyurt'ta coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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